2000 رينغيت ماليزي إلى فرنك سويسري

تحويل MYR إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

2,000 myr
372.64 chf

1.00000 MYR = 0.18632 CHF

Mid-market exchange rate at 22:02
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أعلى العملات

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1 USD11.344251.5322182.84250.92260.7901391.3553556.0384
1 SGD0.74390911.1398361.62730.6863260.5877921.0082641.6875
1 AUD0.652650.877325154.06720.6021310.5156840.88456936.5735
1 INR0.01207110.01622660.018495510.01113670.009537850.01636060.676445

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malaysian ringgits

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / الفرنك السويسري
1 MYR0.18632 CHF
5 MYR0.93161 CHF
10 MYR1.86322 CHF
20 MYR3.72644 CHF
50 MYR9.31610 CHF
100 MYR18.63220 CHF
250 MYR46.58050 CHF
500 MYR93.16100 CHF
1000 MYR186.32200 CHF
2000 MYR372.64400 CHF
5000 MYR931.61000 CHF
10000 MYR1863.22000 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / رينغيت ماليزي
1 CHF5.36704 MYR
5 CHF26.83520 MYR
10 CHF53.67040 MYR
20 CHF107.34080 MYR
50 CHF268.35200 MYR
100 CHF536.70400 MYR
250 CHF1341.76000 MYR
500 CHF2683.52000 MYR
1000 CHF5367.04000 MYR
2000 CHF10734.08000 MYR
5000 CHF26835.20000 MYR
10000 CHF53670.40000 MYR