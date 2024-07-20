2 000 малазийских ринггитов в швейцарские франки
Сконвертируйте MYR в CHF по реальному обменному курсу
Loading
|1 MYR в CHF
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,1917
|0,1949
|Низкий
|0,1892
|0,1877
|В среднем
|0,1906
|0,1912
|Изменить
|0.29%
|-0.33%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MYR к CHF
За последние 30 дней максимальный курс MYR к CHF составил 0,1917, а минимальный — 0,1892. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1906. Изменение курса MYR к CHF в процентном соотношении составило 0.29.
За последние 90 дней максимальный курс MYR к CHF составил 0,1949, а минимальный — 0,1877. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1912. Изменение курса MYR к CHF в процентном соотношении составило -0.33.
Сравните цены за перевод денег за границу
У наших ведущих конкурентов есть маленький грязный секрет. Они добавляют скрытые наценки к своим обменным курсам — взимая больше без вашего ведома. И если у них есть комиссии, они взимают с вас деньги дважды.
Wise не скрывает дополнительные комиссии в обменном курсе. Мы предлагаем вам настоящий обменный курс. Сравните наш обменный курс и комиссии с тем, что предлагают наши конкуренты, и посмотрите на разницу сами.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из малайзийских ринггитов в швейцарские франки
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MYR из выпадающего списка для исходной валюты и CHF из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MYR в CHF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Швейцарский франк / Малайзийский ринггит
|1 CHF
|5,26772 MYR
|5 CHF
|26,33860 MYR
|10 CHF
|52,67720 MYR
|20 CHF
|105,35440 MYR
|50 CHF
|263,38600 MYR
|100 CHF
|526,77200 MYR
|250 CHF
|1 316,93000 MYR
|500 CHF
|2 633,86000 MYR
|1000 CHF
|5 267,72000 MYR
|2000 CHF
|10 535,44000 MYR
|5000 CHF
|26 338,60000 MYR
|10000 CHF
|52 677,20000 MYR