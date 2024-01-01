История обменного курса малазийский ринггит–швейцарские франки

Обменный курс малазийский ринггит/швейцарские франки сейчас составляет 0,190, отражая изменение в размере 0.019% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малазийский ринггит оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.885% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малазийский ринггит/швейцарские франки колебался между максимумом, который 14-07-2024 дошел до 0,192, и минимумом, равным 0,189, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.370% уменьшение стоимости.