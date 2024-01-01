История обменного курса швейцарский франк–малайзийские ринггиты

Обменный курс швейцарских франка/малайзийские ринггиты сейчас составляет 5,004, отражая изменение в размере -0.852% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость швейцарских франков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.583% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс швейцарский франк/малайзийские ринггиты колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 5,073, и минимумом, равным 5,000, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.387%.