100 малазийских ринггитов в швейцарские франки

Сконвертируйте MYR в CHF по реальному обменному курсу

100 myr
18,98 chf

RM1,000 MYR = SFr.0,1898 CHF

Среднерыночный курс в 20:58
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1 MYR в CHFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,19170,1949
Низкий0,18920,1877
В среднем0,19060,1912
Изменить0.29%-0.33%
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Соотношение 1 MYR к CHF

За последние 30 дней максимальный курс MYR к CHF составил 0,1917, а минимальный — 0,1892. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1906. Изменение курса MYR к CHF в процентном соотношении составило 0.29.

За последние 90 дней максимальный курс MYR к CHF составил 0,1949, а минимальный — 0,1877. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1912. Изменение курса MYR к CHF в процентном соотношении составило -0.33.

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Популярные валюты

 USDSGDAUDINREURGBPCADPHP
1 USD11,3451,49683,7230,9190,7741,37358,389
1 SGD0,74311,11262,2360,6830,5761,02143,404
1 AUD0,6690,899155,9690,6140,5180,91839,033
1 INR0,0120,0160,01810,0110,0090,0160,697

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Как произвести расчет конвертации из малайзийских ринггитов в швейцарские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MYR из выпадающего списка для исходной валюты и CHF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MYR в CHF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для малазийских ринггитов

MYR в USD

MYR в SGD

MYR в AUD

MYR в INR

MYR в EUR

MYR в GBP

MYR в CAD

MYR в PHP

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Малайзийский ринггит / Швейцарский франк
1 MYR0,18984 CHF
5 MYR0,94918 CHF
10 MYR1,89836 CHF
20 MYR3,79672 CHF
50 MYR9,49180 CHF
100 MYR18,98360 CHF
250 MYR47,45900 CHF
500 MYR94,91800 CHF
1000 MYR189,83600 CHF
2000 MYR379,67200 CHF
5000 MYR949,18000 CHF
10000 MYR1 898,36000 CHF
Обменные курсы Швейцарский франк / Малайзийский ринггит
1 CHF5,26772 MYR
5 CHF26,33860 MYR
10 CHF52,67720 MYR
20 CHF105,35440 MYR
50 CHF263,38600 MYR
100 CHF526,77200 MYR
250 CHF1 316,93000 MYR
500 CHF2 633,86000 MYR
1000 CHF5 267,72000 MYR
2000 CHF10 535,44000 MYR
5000 CHF26 338,60000 MYR
10000 CHF52 677,20000 MYR