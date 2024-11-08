5 швейцарских франков в малайзийские ринггиты

Сконвертируйте CHF в MYR по реальному обменному курсу

SFr.1,000 CHF = RM5,004 MYR

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса CHF к MYR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MYR
1 CHF в MYRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий5,06985,1644
Низкий4,97254,8554
В среднем5,01255,0385
Изменение0.25%-2.03%
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Соотношение 1 CHF к MYR

За последние 30 дней максимальный курс CHF к MYR составил 5,0698, а минимальный — 4,9725. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 5,0125. Изменение курса CHF к MYR в процентном соотношении составило 0.25.

За последние 90 дней максимальный курс CHF к MYR составил 5,1644, а минимальный — 4,8554. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 5,0385. Изменение курса CHF к MYR в процентном соотношении составило -2.03.

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Популярные валюты

 USDEURGBPINRCADAUDJPYNZD
1 USD10,9330,77484,3891,3911,519152,631,676
1 EUR1,07210,8390,4571,4911,628163,61,796
1 GBP1,2921,2051109,0271,7971,962197,192,165
1 INR0,0120,0110,00910,0160,0181,8090,02

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Как произвести расчет конвертации из швейцарских франков в малайзийские ринггиты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CHF из выпадающего списка для исходной валюты и MYR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CHF в MYR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для швейцарских франков

CHF в USD

CHF в EUR

CHF в GBP

CHF в INR

CHF в CAD

CHF в AUD

CHF в JPY

CHF в NZD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Швейцарский франк / Малайзийский ринггит
1 CHF5,00400 MYR
5 CHF25,02000 MYR
10 CHF50,04000 MYR
20 CHF100,08000 MYR
50 CHF250,20000 MYR
100 CHF500,40000 MYR
250 CHF1 251,00000 MYR
500 CHF2 502,00000 MYR
1000 CHF5 004,00000 MYR
2000 CHF10 008,00000 MYR
5000 CHF25 020,00000 MYR
10000 CHF50 040,00000 MYR
Обменные курсы Малайзийский ринггит / Швейцарский франк
1 MYR0,19984 CHF
5 MYR0,99920 CHF
10 MYR1,99840 CHF
20 MYR3,99680 CHF
50 MYR9,99200 CHF
100 MYR19,98400 CHF
250 MYR49,96000 CHF
500 MYR99,92000 CHF
1000 MYR199,84000 CHF
2000 MYR399,68000 CHF
5000 MYR999,20000 CHF
10000 MYR1 998,40000 CHF