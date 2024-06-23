1 جنيه إسترليني إلى فرنك سويسري

تحويل GBP إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

1 gbp
1.13 chf

£1.000 GBP = SFr.1.130 CHF

Mid-market exchange rate at 21:16
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أعلى العملات

 USDEURINRAUDJPYCADCHFNZD
1 USD10.93583.5631.506159.791.370.8941.635
1 EUR1.069189.3371.61170.8251.4640.9551.748
1 INR0.0120.01110.0181.9120.0160.0110.02
1 AUD0.6640.62155.4821106.0930.9090.5931.086

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه إسترليني إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GBP الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه استرليني / الفرنك السويسري
1 GBP١٫١٣٠٠٢ CHF
5 GBP٥٫٦٥٠١٠ CHF
10 GBP١١٫٣٠٠٢٠ CHF
20 GBP٢٢٫٦٠٠٤٠ CHF
50 GBP٥٦٫٥٠١٠٠ CHF
100 GBP١١٣٫٠٠٢٠٠ CHF
250 GBP٢٨٢٫٥٠٥٠٠ CHF
500 GBP٥٦٥٫٠١٠٠٠ CHF
1000 GBP١٬١٣٠٫٠٢٠٠٠ CHF
2000 GBP٢٬٢٦٠٫٠٤٠٠٠ CHF
5000 GBP٥٬٦٥٠٫١٠٠٠٠ CHF
10000 GBP١١٬٣٠٠٫٢٠٠٠٠ CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / جنيه استرليني
1 CHF٠٫٨٨٤٩٤ GBP
5 CHF٤٫٤٢٤٦٩ GBP
10 CHF٨٫٨٤٩٣٨ GBP
20 CHF١٧٫٦٩٨٧٦ GBP
50 CHF٤٤٫٢٤٦٩٠ GBP
100 CHF٨٨٫٤٩٣٨٠ GBP
250 CHF٢٢١٫٢٣٤٥٠ GBP
500 CHF٤٤٢٫٤٦٩٠٠ GBP
1000 CHF٨٨٤٫٩٣٨٠٠ GBP
2000 CHF١٬٧٦٩٫٨٧٦٠٠ GBP
5000 CHF٤٬٤٢٤٫٦٩٠٠٠ GBP
10000 CHF٨٬٨٤٩٫٣٨٠٠٠ GBP