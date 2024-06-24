تحويل AUD إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

500 دولار أسترالي إلى فورنت مجري

500 aud
122,146 huf

A$1.000 AUD = Ft244.3 HUF

Mid-market exchange rate at 13:25
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أعلى العملات

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10.78983.4560.9311.632159.3551.3681.352
1 GBP1.2681105.7841.1812.069201.991.7341.714
1 INR0.0120.00910.0110.021.9090.0160.016
1 EUR1.0740.84789.61111.752171.111.4691.452

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / Hungarian Forint
1 AUD٢٤٤٫٢٩٢٠٠ HUF
5 AUD١٬٢٢١٫٤٦٠٠٠ HUF
10 AUD٢٬٤٤٢٫٩٢٠٠٠ HUF
20 AUD٤٬٨٨٥٫٨٤٠٠٠ HUF
50 AUD١٢٬٢١٤٫٦٠٠٠٠ HUF
100 AUD٢٤٬٤٢٩٫٢٠٠٠٠ HUF
250 AUD٦١٬٠٧٣٫٠٠٠٠٠ HUF
500 AUD١٢٢٬١٤٦٫٠٠٠٠٠ HUF
1000 AUD٢٤٤٬٢٩٢٫٠٠٠٠٠ HUF
2000 AUD٤٨٨٬٥٨٤٫٠٠٠٠٠ HUF
5000 AUD١٬٢٢١٬٤٦٠٫٠٠٠٠٠ HUF
10000 AUD٢٬٤٤٢٬٩٢٠٫٠٠٠٠٠ HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / دولار أسترالي
2000 HUF٨٫١٨٦٩٠ AUD
5000 HUF٢٠٫٤٦٧٢٥ AUD
10000 HUF٤٠٫٩٣٤٥٠ AUD
15000 HUF٦١٫٤٠١٧٥ AUD
20000 HUF٨١٫٨٦٩٠٠ AUD
30000 HUF١٢٢٫٨٠٣٥٠ AUD
40000 HUF١٦٣٫٧٣٨٠٠ AUD
50000 HUF٢٠٤٫٦٧٢٥٠ AUD
60000 HUF٢٤٥٫٦٠٧٠٠ AUD
100000 HUF٤٠٩٫٣٤٥٠٠ AUD
150000 HUF٦١٤٫٠١٧٥٠ AUD
200000 HUF٨١٨٫٦٩٠٠٠ AUD