تحويل AUD إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي
5 دولار أسترالي إلى فورنت مجري
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مقارنة أسعار إرسال الأموال إلى الخارج
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حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل دولار أسترالي إلى فورنت مجري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for الدولار الأسترالي
Change Converter source currency
- Chinese Yuan RMB
- Israeli New Sheqel
- Romanian Leu
- الجمهورية التشيكية كورونا
- الروبية الإندونيسية
- الروبية الهندية
- الريال البرازيلي
- الزلوتي البولندي
- الفرنك السويسري
- الكرونا السويدية
- اليورو
- جنيه استرليني
- دولار أسترالي
- دولار أمريكي
- دولار سنغافورة
- دولار كندي
- دولار نيوزيلندي
- دولار هونغ كونغ
- رينغيت ماليزي
- كرونة دانمركية
- كروني نرويجي
- لياف بلغاري
- ليرة تركية
- ين ياباني
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
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|معدلات التحويل دولار أسترالي / Hungarian Forint
|1 AUD
|٢٤٤٫٢٩٢٠٠ HUF
|5 AUD
|١٬٢٢١٫٤٦٠٠٠ HUF
|10 AUD
|٢٬٤٤٢٫٩٢٠٠٠ HUF
|20 AUD
|٤٬٨٨٥٫٨٤٠٠٠ HUF
|50 AUD
|١٢٬٢١٤٫٦٠٠٠٠ HUF
|100 AUD
|٢٤٬٤٢٩٫٢٠٠٠٠ HUF
|250 AUD
|٦١٬٠٧٣٫٠٠٠٠٠ HUF
|500 AUD
|١٢٢٬١٤٦٫٠٠٠٠٠ HUF
|1000 AUD
|٢٤٤٬٢٩٢٫٠٠٠٠٠ HUF
|2000 AUD
|٤٨٨٬٥٨٤٫٠٠٠٠٠ HUF
|5000 AUD
|١٬٢٢١٬٤٦٠٫٠٠٠٠٠ HUF
|10000 AUD
|٢٬٤٤٢٬٩٢٠٫٠٠٠٠٠ HUF
|معدلات التحويل Hungarian Forint / دولار أسترالي
|2000 HUF
|٨٫١٨٦٩٠ AUD
|5000 HUF
|٢٠٫٤٦٧٢٥ AUD
|10000 HUF
|٤٠٫٩٣٤٥٠ AUD
|15000 HUF
|٦١٫٤٠١٧٥ AUD
|20000 HUF
|٨١٫٨٦٩٠٠ AUD
|30000 HUF
|١٢٢٫٨٠٣٥٠ AUD
|40000 HUF
|١٦٣٫٧٣٨٠٠ AUD
|50000 HUF
|٢٠٤٫٦٧٢٥٠ AUD
|60000 HUF
|٢٤٥٫٦٠٧٠٠ AUD
|100000 HUF
|٤٠٩٫٣٤٥٠٠ AUD
|150000 HUF
|٦١٤٫٠١٧٥٠ AUD
|200000 HUF
|٨١٨٫٦٩٠٠٠ AUD