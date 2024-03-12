10 ليرة تركية إلى يورو

تحويل TRY إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

10 try
0.29 eur

1.000 TRY = 0.02859 EUR

Mid-market exchange rate at 13:13
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أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD1٠٫٩١٦٠٫٧٨٣٢٧٩٫٢٨٢٫٧٨٩١٫٣٥١٣٫٦٧٣٤٨٫٧٩٩
1 EUR١٫٠٩١1٠٫٨٥٥٣٠٤٫٧٠٥٩٠٫٣٥١١٫٤٧٤٤٫٠٠٨٥٣٫٢٥٧
1 GBP١٫٢٧٧١٫١٧1٣٥٦٫٤٤١١٠٥٫٦٩٢١٫٧٢٤٤٫٦٨٩٦٢٫٣
1 PKR٠٫٠٠٤٠٫٠٠٣٠٫٠٠٣1٠٫٢٩٧٠٫٠٠٥٠٫٠١٣٠٫١٧٥

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / اليورو
1 TRY٠٫٠٢٨٥٩ EUR
5 TRY٠٫١٤٢٩٤ EUR
10 TRY٠٫٢٨٥٨٧ EUR
20 TRY٠٫٥٧١٧٥ EUR
50 TRY١٫٤٢٩٣٧ EUR
100 TRY٢٫٨٥٨٧٤ EUR
250 TRY٧٫١٤٦٨٥ EUR
500 TRY١٤٫٢٩٣٧٠ EUR
1000 TRY٢٨٫٥٨٧٤٠ EUR
2000 TRY٥٧٫١٧٤٨٠ EUR
5000 TRY١٤٢٫٩٣٧٠٠ EUR
10000 TRY٢٨٥٫٨٧٤٠٠ EUR
معدلات التحويل اليورو / ليرة تركية
1 EUR٣٤٫٩٨٠٤٠ TRY
5 EUR١٧٤٫٩٠٢٠٠ TRY
10 EUR٣٤٩٫٨٠٤٠٠ TRY
20 EUR٦٩٩٫٦٠٨٠٠ TRY
50 EUR١٬٧٤٩٫٠٢٠٠٠ TRY
100 EUR٣٬٤٩٨٫٠٤٠٠٠ TRY
250 EUR٨٬٧٤٥٫١٠٠٠٠ TRY
500 EUR١٧٬٤٩٠٫٢٠٠٠٠ TRY
1000 EUR٣٤٬٩٨٠٫٤٠٠٠٠ TRY
2000 EUR٦٩٬٩٦٠٫٨٠٠٠٠ TRY
5000 EUR١٧٤٬٩٠٢٫٠٠٠٠٠ TRY
10000 EUR٣٤٩٬٨٠٤٫٠٠٠٠٠ TRY