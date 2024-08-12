5 الجمهورية التشيكية كوروناس إلى يورو

تحويل CZK إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

5 czk
0.20 eur

Kč1.000 CZK = €0.03971 EUR

Mid-market exchange rate at 19:51
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CZK إلى EUR مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11.0930.8561,497.984.30691.75336.6750.945
1 USD0.91510.7831,370.463.93983.94233.5530.865
1 GBP1.1681.27711,749.465.028107.15642.8321.104
1 KRW0.0010.0010.00110.0030.0610.0240.001

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / اليورو
1 CZK٠٫٠٣٩٧١ EUR
5 CZK٠٫١٩٨٥٤ EUR
10 CZK٠٫٣٩٧٠٧ EUR
20 CZK٠٫٧٩٤١٤ EUR
50 CZK١٫٩٨٥٣٥ EUR
100 CZK٣٫٩٧٠٧٠ EUR
250 CZK٩٫٩٢٦٧٥ EUR
500 CZK١٩٫٨٥٣٥٠ EUR
1000 CZK٣٩٫٧٠٧٠٠ EUR
2000 CZK٧٩٫٤١٤٠٠ EUR
5000 CZK١٩٨٫٥٣٥٠٠ EUR
10000 CZK٣٩٧٫٠٧٠٠٠ EUR
معدلات التحويل اليورو / الجمهورية التشيكية كورونا
1 EUR٢٥٫١٨٤٥٠ CZK
5 EUR١٢٥٫٩٢٢٥٠ CZK
10 EUR٢٥١٫٨٤٥٠٠ CZK
20 EUR٥٠٣٫٦٩٠٠٠ CZK
50 EUR١٬٢٥٩٫٢٢٥٠٠ CZK
100 EUR٢٬٥١٨٫٤٥٠٠٠ CZK
250 EUR٦٬٢٩٦٫١٢٥٠٠ CZK
500 EUR١٢٬٥٩٢٫٢٥٠٠٠ CZK
1000 EUR٢٥٬١٨٤٫٥٠٠٠٠ CZK
2000 EUR٥٠٬٣٦٩٫٠٠٠٠٠ CZK
5000 EUR١٢٥٬٩٢٢٫٥٠٠٠٠ CZK
10000 EUR٢٥١٬٨٤٥٫٠٠٠٠٠ CZK