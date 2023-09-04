10 ريال برازيلي إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل BRL إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

١٠ brl
٤٥٫١٨ czk

1.00000 BRL = 4.51832 CZK

متوسط سعر صرف السوق عند 1:7 UTC
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BRL إلى CZK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 CZK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855651.07889.14761.465431.668090.9539518.3843
1GBP1.168711.25985104.1861.712641.949481.1148821.4856
1USD0.927650.793745182.69721.35941.547390.8849517.0541
1INR0.01121740.009598210.012092310.01643830.01871150.01070110.206223

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / الجمهورية التشيكية كورونا
1 BRL4.51832 CZK
5 BRL22.59160 CZK
10 BRL45.18320 CZK
20 BRL90.36640 CZK
50 BRL225.91600 CZK
100 BRL451.83200 CZK
250 BRL1129.58000 CZK
500 BRL2259.16000 CZK
1000 BRL4518.32000 CZK
2000 BRL9036.64000 CZK
5000 BRL22591.60000 CZK
10000 BRL45183.20000 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / الريال البرازيلي
1 CZK0.22132 BRL
5 CZK1.10661 BRL
10 CZK2.21321 BRL
20 CZK4.42642 BRL
50 CZK11.06605 BRL
100 CZK22.13210 BRL
250 CZK55.33025 BRL
500 CZK110.66050 BRL
1000 CZK221.32100 BRL
2000 CZK442.64200 BRL
5000 CZK1106.60500 BRL
10000 CZK2213.21000 BRL