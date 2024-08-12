50 الجمهورية التشيكية كوروناس إلى ريال برازيلي

تحويل CZK إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

50 czk
11.94 brl

Kč1.000 CZK = R$0.2388 BRL

Mid-market exchange rate at 20:19
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CZK إلى BRL مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11.0930.8561,498.124.30791.74836.6710.946
1 USD0.91510.7831,370.713.9483.94533.5520.865
1 GBP1.1681.27711,750.125.031107.18142.8391.105
1 KRW0.0010.0010.00110.0030.0610.0240.001

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / الريال البرازيلي
1 CZK٠٫٢٣٨٧٦ BRL
5 CZK١٫١٩٣٧٩ BRL
10 CZK٢٫٣٨٧٥٨ BRL
20 CZK٤٫٧٧٥١٦ BRL
50 CZK١١٫٩٣٧٩٠ BRL
100 CZK٢٣٫٨٧٥٨٠ BRL
250 CZK٥٩٫٦٨٩٥٠ BRL
500 CZK١١٩٫٣٧٩٠٠ BRL
1000 CZK٢٣٨٫٧٥٨٠٠ BRL
2000 CZK٤٧٧٫٥١٦٠٠ BRL
5000 CZK١٬١٩٣٫٧٩٠٠٠ BRL
10000 CZK٢٬٣٨٧٫٥٨٠٠٠ BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / الجمهورية التشيكية كورونا
1 BRL٤٫١٨٨٣٣ CZK
5 BRL٢٠٫٩٤١٦٥ CZK
10 BRL٤١٫٨٨٣٣٠ CZK
20 BRL٨٣٫٧٦٦٦٠ CZK
50 BRL٢٠٩٫٤١٦٥٠ CZK
100 BRL٤١٨٫٨٣٣٠٠ CZK
250 BRL١٬٠٤٧٫٠٨٢٥٠ CZK
500 BRL٢٬٠٩٤٫١٦٥٠٠ CZK
1000 BRL٤٬١٨٨٫٣٣٠٠٠ CZK
2000 BRL٨٬٣٧٦٫٦٦٠٠٠ CZK
5000 BRL٢٠٬٩٤١٫٦٥٠٠٠ CZK
10000 BRL٤١٬٨٨٣٫٣٠٠٠٠ CZK