5,000 الجمهورية التشيكية كوروناس إلى ريال برازيلي

تحويل CZK إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

5,000 czk
1,193.73 brl

Kč1.000 CZK = R$0.2387 BRL

Mid-market exchange rate at 20:20
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CZK إلى BRL مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11.0930.8561,497.94.30791.7436.6650.946
1 USD0.91510.7831,370.643.9483.94633.550.865
1 GBP1.1681.27711,749.835.031107.16942.8321.105
1 KRW0.0010.0010.00110.0030.0610.0240.001

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / الريال البرازيلي
1 CZK٠٫٢٣٨٧٥ BRL
5 CZK١٫١٩٣٧٣ BRL
10 CZK٢٫٣٨٧٤٦ BRL
20 CZK٤٫٧٧٤٩٢ BRL
50 CZK١١٫٩٣٧٣٠ BRL
100 CZK٢٣٫٨٧٤٦٠ BRL
250 CZK٥٩٫٦٨٦٥٠ BRL
500 CZK١١٩٫٣٧٣٠٠ BRL
1000 CZK٢٣٨٫٧٤٦٠٠ BRL
2000 CZK٤٧٧٫٤٩٢٠٠ BRL
5000 CZK١٬١٩٣٫٧٣٠٠٠ BRL
10000 CZK٢٬٣٨٧٫٤٦٠٠٠ BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / الجمهورية التشيكية كورونا
1 BRL٤٫١٨٨٥٥ CZK
5 BRL٢٠٫٩٤٢٧٥ CZK
10 BRL٤١٫٨٨٥٥٠ CZK
20 BRL٨٣٫٧٧١٠٠ CZK
50 BRL٢٠٩٫٤٢٧٥٠ CZK
100 BRL٤١٨٫٨٥٥٠٠ CZK
250 BRL١٬٠٤٧٫١٣٧٥٠ CZK
500 BRL٢٬٠٩٤٫٢٧٥٠٠ CZK
1000 BRL٤٬١٨٨٫٥٥٠٠٠ CZK
2000 BRL٨٬٣٧٧٫١٠٠٠٠ CZK
5000 BRL٢٠٬٩٤٢٫٧٥٠٠٠ CZK
10000 BRL٤١٬٨٨٥٫٥٠٠٠٠ CZK