5000 ريال برازيلي إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل BRL إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ brl
٢٢٬٥٩١٫١٥ czk

1.00000 BRL = 4.51823 CZK

متوسط سعر صرف السوق عند 1:8 UTC
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BRL إلى CZK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 CZK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855551.07889.14761.465381.667830.953918.3796
1GBP1.1688411.26104.1981.712781.949411.1149621.4826
1USD0.927650.793651182.69721.359351.547150.884917.0497
1INR0.01121740.009597070.012092310.01643770.01870860.01070050.20617

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / الجمهورية التشيكية كورونا
1 BRL4.51823 CZK
5 BRL22.59115 CZK
10 BRL45.18230 CZK
20 BRL90.36460 CZK
50 BRL225.91150 CZK
100 BRL451.82300 CZK
250 BRL1129.55750 CZK
500 BRL2259.11500 CZK
1000 BRL4518.23000 CZK
2000 BRL9036.46000 CZK
5000 BRL22591.15000 CZK
10000 BRL45182.30000 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / الريال البرازيلي
1 CZK0.22133 BRL
5 CZK1.10663 BRL
10 CZK2.21326 BRL
20 CZK4.42652 BRL
50 CZK11.06630 BRL
100 CZK22.13260 BRL
250 CZK55.33150 BRL
500 CZK110.66300 BRL
1000 CZK221.32600 BRL
2000 CZK442.65200 BRL
5000 CZK1106.63000 BRL
10000 CZK2213.26000 BRL