1 الجمهورية التشيكية كوروناس إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل CZK إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

1 czk
0.16 ils

Kč1.000 CZK = ₪0.1634 ILS

Mid-market exchange rate at 21:06
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CZK إلى ILS مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11.0930.8561,497.614.30691.74936.6770.946
1 USD0.91510.7831,370.123.9483.93833.5550.866
1 GBP1.1681.27711,749.235.03107.16442.841.105
1 KRW0.0010.0010.00110.0030.0610.0240.001

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / Israeli New Sheqel
1 CZK٠٫١٦٣٤٢ ILS
5 CZK٠٫٨١٧١٠ ILS
10 CZK١٫٦٣٤٢٠ ILS
20 CZK٣٫٢٦٨٤٠ ILS
50 CZK٨٫١٧١٠٠ ILS
100 CZK١٦٫٣٤٢٠٠ ILS
250 CZK٤٠٫٨٥٥٠٠ ILS
500 CZK٨١٫٧١٠٠٠ ILS
1000 CZK١٦٣٫٤٢٠٠٠ ILS
2000 CZK٣٢٦٫٨٤٠٠٠ ILS
5000 CZK٨١٧٫١٠٠٠٠ ILS
10000 CZK١٬٦٣٤٫٢٠٠٠٠ ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / الجمهورية التشيكية كورونا
1 ILS٦٫١١٩٢٠ CZK
5 ILS٣٠٫٥٩٦٠٠ CZK
10 ILS٦١٫١٩٢٠٠ CZK
20 ILS١٢٢٫٣٨٤٠٠ CZK
50 ILS٣٠٥٫٩٦٠٠٠ CZK
100 ILS٦١١٫٩٢٠٠٠ CZK
250 ILS١٬٥٢٩٫٨٠٠٠٠ CZK
500 ILS٣٬٠٥٩٫٦٠٠٠٠ CZK
1000 ILS٦٬١١٩٫٢٠٠٠٠ CZK
2000 ILS١٢٬٢٣٨٫٤٠٠٠٠ CZK
5000 ILS٣٠٬٥٩٦٫٠٠٠٠٠ CZK
10000 ILS٦١٬١٩٢٫٠٠٠٠٠ CZK