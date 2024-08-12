10 الجمهورية التشيكية كوروناس إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل CZK إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

10 czk
1.62 ils

Kč1.000 CZK = ₪0.1623 ILS

Mid-market exchange rate at 21:07
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CZK إلى ILS مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11.0930.8561,497.814.30691.7536.6770.946
1 USD0.91510.7831,370.33.9483.9433.5550.866
1 GBP1.1681.27711,749.65.031107.17442.8431.105
1 KRW0.0010.0010.00110.0030.0610.0240.001

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / Israeli New Sheqel
1 CZK٠٫١٦٢٣١ ILS
5 CZK٠٫٨١١٥٤ ILS
10 CZK١٫٦٢٣٠٧ ILS
20 CZK٣٫٢٤٦١٤ ILS
50 CZK٨٫١١٥٣٥ ILS
100 CZK١٦٫٢٣٠٧٠ ILS
250 CZK٤٠٫٥٧٦٧٥ ILS
500 CZK٨١٫١٥٣٥٠ ILS
1000 CZK١٦٢٫٣٠٧٠٠ ILS
2000 CZK٣٢٤٫٦١٤٠٠ ILS
5000 CZK٨١١٫٥٣٥٠٠ ILS
10000 CZK١٬٦٢٣٫٠٧٠٠٠ ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / الجمهورية التشيكية كورونا
1 ILS٦٫١٦١١٧ CZK
5 ILS٣٠٫٨٠٥٨٥ CZK
10 ILS٦١٫٦١١٧٠ CZK
20 ILS١٢٣٫٢٢٣٤٠ CZK
50 ILS٣٠٨٫٠٥٨٥٠ CZK
100 ILS٦١٦٫١١٧٠٠ CZK
250 ILS١٬٥٤٠٫٢٩٢٥٠ CZK
500 ILS٣٬٠٨٠٫٥٨٥٠٠ CZK
1000 ILS٦٬١٦١٫١٧٠٠٠ CZK
2000 ILS١٢٬٣٢٢٫٣٤٠٠٠ CZK
5000 ILS٣٠٬٨٠٥٫٨٥٠٠٠ CZK
10000 ILS٦١٬٦١١٫٧٠٠٠٠ CZK