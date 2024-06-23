5 دولار أمريكي إلى يوان صيني

تحويل USD إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

5 usd
36.31 cny

$1.000 USD = ¥7.261 CNY

Mid-market exchange rate at 18:58
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أعلى العملات

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.63611.9130.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.6950.52310.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,014.5460.986116.67910.6830.5775.313.221

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / Chinese Yuan RMB
1 USD٧٫٢٦١٠٠ CNY
5 USD٣٦٫٣٠٥٠٠ CNY
10 USD٧٢٫٦١٠٠٠ CNY
20 USD١٤٥٫٢٢٠٠٠ CNY
50 USD٣٦٣٫٠٥٠٠٠ CNY
100 USD٧٢٦٫١٠٠٠٠ CNY
250 USD١٬٨١٥٫٢٥٠٠٠ CNY
500 USD٣٬٦٣٠٫٥٠٠٠٠ CNY
1000 USD٧٬٢٦١٫٠٠٠٠٠ CNY
2000 USD١٤٬٥٢٢٫٠٠٠٠٠ CNY
5000 USD٣٦٬٣٠٥٫٠٠٠٠٠ CNY
10000 USD٧٢٬٦١٠٫٠٠٠٠٠ CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / دولار أمريكي
1 CNY٠٫١٣٧٧٢ USD
5 CNY٠٫٦٨٨٦١ USD
10 CNY١٫٣٧٧٢٢ USD
20 CNY٢٫٧٥٤٤٤ USD
50 CNY٦٫٨٨٦١٠ USD
100 CNY١٣٫٧٧٢٢٠ USD
250 CNY٣٤٫٤٣٠٥٠ USD
500 CNY٦٨٫٨٦١٠٠ USD
1000 CNY١٣٧٫٧٢٢٠٠ USD
2000 CNY٢٧٥٫٤٤٤٠٠ USD
5000 CNY٦٨٨٫٦١٠٠٠ USD
10000 CNY١٬٣٧٧٫٢٢٠٠٠ USD