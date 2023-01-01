50 درهم إماراتي إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل AED إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

٥٠ aed
٥٠٫٤٧ ils

1.00000 AED = 1.00935 ILS

Mid-market exchange rate at 16:49
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أعلى العملات

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD183.4513283.750.93030.79760755.51941.359717.3732
1 INR0.01198313.400190.0111480.009557760.6652910.01629330.208184
1 PKR0.003524230.29410110.003278660.002810950.1956630.004791890.0612271
1 EUR1.074989.7018305.00310.857459.67781.4615418.6745

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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1 AED1.00935 ILS
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10 AED10.09350 ILS
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50 AED50.46750 ILS
100 AED100.93500 ILS
250 AED252.33750 ILS
500 AED504.67500 ILS
1000 AED1009.35000 ILS
2000 AED2018.70000 ILS
5000 AED5046.75000 ILS
10000 AED10093.50000 ILS
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1 ILS0.99073 AED
5 ILS4.95366 AED
10 ILS9.90733 AED
20 ILS19.81466 AED
50 ILS49.53665 AED
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