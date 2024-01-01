تحويل INR إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

100 روبية هندية إلى دولار أسترالي

100 inr
1.81 aud

₹1.000 INR = A$0.01806 AUD

Mid-market exchange rate at 03:30
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أعلى العملات

 USDCADEURAEDGBPAUDPKRSGD
1 USD11.370.9353.6730.7911.508279.321.355
1 CAD0.7310.6832.6820.5781.101203.9350.989
1 EUR1.0691.46413.9270.8461.612298.6351.449
1 AED0.2720.3730.25510.2150.4176.0460.369

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / دولار أسترالي
1 INR٠٫٠١٨٠٦ AUD
5 INR٠٫٠٩٠٢٨ AUD
10 INR٠٫١٨٠٥٧ AUD
20 INR٠٫٣٦١١٤ AUD
50 INR٠٫٩٠٢٨٤ AUD
100 INR١٫٨٠٥٦٨ AUD
250 INR٤٫٥١٤٢٠ AUD
300 INR٥٫٤١٧٠٤ AUD
500 INR٩٫٠٢٨٤٠ AUD
600 INR١٠٫٨٣٤٠٨ AUD
1000 INR١٨٫٠٥٦٨٠ AUD
2000 INR٣٦٫١١٣٦٠ AUD
5000 INR٩٠٫٢٨٤٠٠ AUD
10000 INR١٨٠٫٥٦٨٠٠ AUD
25000 INR٤٥١٫٤٢٠٠٠ AUD
50000 INR٩٠٢٫٨٤٠٠٠ AUD
100000 INR١٬٨٠٥٫٦٨٠٠٠ AUD
1000000 INR١٨٬٠٥٦٫٨٠٠٠٠ AUD
1000000000 INR١٨٬٠٥٦٬٨٠٠٫٠٠٠٠٠ AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / الروبية الهندية
1 AUD٥٥٫٣٨٠٩٠ INR
5 AUD٢٧٦٫٩٠٤٥٠ INR
10 AUD٥٥٣٫٨٠٩٠٠ INR
20 AUD١٬١٠٧٫٦١٨٠٠ INR
50 AUD٢٬٧٦٩٫٠٤٥٠٠ INR
100 AUD٥٬٥٣٨٫٠٩٠٠٠ INR
250 AUD١٣٬٨٤٥٫٢٢٥٠٠ INR
500 AUD٢٧٬٦٩٠٫٤٥٠٠٠ INR
1000 AUD٥٥٬٣٨٠٫٩٠٠٠٠ INR
2000 AUD١١٠٬٧٦١٫٨٠٠٠٠ INR
5000 AUD٢٧٦٬٩٠٤٫٥٠٠٠٠ INR
10000 AUD٥٥٣٬٨٠٩٫٠٠٠٠٠ INR