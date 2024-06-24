500 دولار أسترالي إلى روبية هندية

تحويل AUD إلى INR بسعر الصرف الحقيقي

500 aud
27,728 inr

A$1.000 AUD = ₹55.46 INR

Mid-market exchange rate at 11:58
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أعلى العملات

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10.7983.4870.9321.634159.4451.3681.353
1 GBP1.2661105.7231.182.069201.9131.7321.713
1 INR0.0120.00910.0110.021.910.0160.016
1 EUR1.0730.84889.6111.754171.1351.4681.452

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى روبية هندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و INR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى INR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / الروبية الهندية
1 AUD٥٥٫٤٥٦٠٠ INR
5 AUD٢٧٧٫٢٨٠٠٠ INR
10 AUD٥٥٤٫٥٦٠٠٠ INR
20 AUD١٬١٠٩٫١٢٠٠٠ INR
50 AUD٢٬٧٧٢٫٨٠٠٠٠ INR
100 AUD٥٬٥٤٥٫٦٠٠٠٠ INR
250 AUD١٣٬٨٦٤٫٠٠٠٠٠ INR
500 AUD٢٧٬٧٢٨٫٠٠٠٠٠ INR
1000 AUD٥٥٬٤٥٦٫٠٠٠٠٠ INR
2000 AUD١١٠٬٩١٢٫٠٠٠٠٠ INR
5000 AUD٢٧٧٬٢٨٠٫٠٠٠٠٠ INR
10000 AUD٥٥٤٬٥٦٠٫٠٠٠٠٠ INR
معدلات التحويل الروبية الهندية / دولار أسترالي
1 INR٠٫٠١٨٠٣ AUD
5 INR٠٫٠٩٠١٦ AUD
10 INR٠٫١٨٠٣٢ AUD
20 INR٠٫٣٦٠٦٥ AUD
50 INR٠٫٩٠١٦٢ AUD
100 INR١٫٨٠٣٢٣ AUD
250 INR٤٫٥٠٨٠٨ AUD
300 INR٥٫٤٠٩٦٩ AUD
500 INR٩٫٠١٦١٥ AUD
600 INR١٠٫٨١٩٣٨ AUD
1000 INR١٨٫٠٣٢٣٠ AUD
2000 INR٣٦٫٠٦٤٦٠ AUD
5000 INR٩٠٫١٦١٥٠ AUD
10000 INR١٨٠٫٣٢٣٠٠ AUD
25000 INR٤٥٠٫٨٠٧٥٠ AUD
50000 INR٩٠١٫٦١٥٠٠ AUD
100000 INR١٬٨٠٣٫٢٣٠٠٠ AUD
1000000 INR١٨٬٠٣٢٫٣٠٠٠٠ AUD
1000000000 INR١٨٬٠٣٢٬٣٠٠٫٠٠٠٠٠ AUD