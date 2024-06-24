5 دولار أسترالي إلى روبية هندية
تحويل AUD إلى INR بسعر الصرف الحقيقي
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مقارنة أسعار إرسال الأموال إلى الخارج
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حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل دولار أسترالي إلى روبية هندية
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و INR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى INR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for الدولار الأسترالي
Change Converter source currency
- Chinese Yuan RMB
- Hungarian Forint
- Israeli New Sheqel
- Romanian Leu
- الجمهورية التشيكية كورونا
- الروبية الإندونيسية
- الريال البرازيلي
- الزلوتي البولندي
- الفرنك السويسري
- الكرونا السويدية
- اليورو
- جنيه استرليني
- دولار أسترالي
- دولار أمريكي
- دولار سنغافورة
- دولار كندي
- دولار نيوزيلندي
- دولار هونغ كونغ
- رينغيت ماليزي
- كرونة دانمركية
- كروني نرويجي
- لياف بلغاري
- ليرة تركية
- ين ياباني
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
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|معدلات التحويل دولار أسترالي / الروبية الهندية
|1 AUD
|٥٥٫٤٦٣٧٠ INR
|5 AUD
|٢٧٧٫٣١٨٥٠ INR
|10 AUD
|٥٥٤٫٦٣٧٠٠ INR
|20 AUD
|١٬١٠٩٫٢٧٤٠٠ INR
|50 AUD
|٢٬٧٧٣٫١٨٥٠٠ INR
|100 AUD
|٥٬٥٤٦٫٣٧٠٠٠ INR
|250 AUD
|١٣٬٨٦٥٫٩٢٥٠٠ INR
|500 AUD
|٢٧٬٧٣١٫٨٥٠٠٠ INR
|1000 AUD
|٥٥٬٤٦٣٫٧٠٠٠٠ INR
|2000 AUD
|١١٠٬٩٢٧٫٤٠٠٠٠ INR
|5000 AUD
|٢٧٧٬٣١٨٫٥٠٠٠٠ INR
|10000 AUD
|٥٥٤٬٦٣٧٫٠٠٠٠٠ INR
|معدلات التحويل الروبية الهندية / دولار أسترالي
|1 INR
|٠٫٠١٨٠٣ AUD
|5 INR
|٠٫٠٩٠١٥ AUD
|10 INR
|٠٫١٨٠٣٠ AUD
|20 INR
|٠٫٣٦٠٦٠ AUD
|50 INR
|٠٫٩٠١٤٩ AUD
|100 INR
|١٫٨٠٢٩٨ AUD
|250 INR
|٤٫٥٠٧٤٥ AUD
|300 INR
|٥٫٤٠٨٩٤ AUD
|500 INR
|٩٫٠١٤٩٠ AUD
|600 INR
|١٠٫٨١٧٨٨ AUD
|1000 INR
|١٨٫٠٢٩٨٠ AUD
|2000 INR
|٣٦٫٠٥٩٦٠ AUD
|5000 INR
|٩٠٫١٤٩٠٠ AUD
|10000 INR
|١٨٠٫٢٩٨٠٠ AUD
|25000 INR
|٤٥٠٫٧٤٥٠٠ AUD
|50000 INR
|٩٠١٫٤٩٠٠٠ AUD
|100000 INR
|١٬٨٠٢٫٩٨٠٠٠ AUD
|1000000 INR
|١٨٬٠٢٩٫٨٠٠٠٠ AUD
|1000000000 INR
|١٨٬٠٢٩٬٨٠٠٫٠٠٠٠٠ AUD