تحويل AUD إلى HKD بسعر الصرف الحقيقي

100 دولار أسترالي إلى دولار هونغ كونغ

100 aud
519.21 hkd

A$1.000 AUD = $5.192 HKD

Mid-market exchange rate at 13:18
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أعلى العملات

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10.78983.4490.9311.632159.3751.3681.352
1 GBP1.2671105.7681.182.0682021.7341.714
1 INR0.0120.00910.0110.021.910.0160.016
1 EUR1.0740.84789.62511.753171.1651.471.453

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى دولار هونغ كونغ

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى HKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / دولار هونغ كونغ
1 AUD٥٫١٩٢٠٩ HKD
5 AUD٢٥٫٩٦٠٤٥ HKD
10 AUD٥١٫٩٢٠٩٠ HKD
20 AUD١٠٣٫٨٤١٨٠ HKD
50 AUD٢٥٩٫٦٠٤٥٠ HKD
100 AUD٥١٩٫٢٠٩٠٠ HKD
250 AUD١٬٢٩٨٫٠٢٢٥٠ HKD
500 AUD٢٬٥٩٦٫٠٤٥٠٠ HKD
1000 AUD٥٬١٩٢٫٠٩٠٠٠ HKD
2000 AUD١٠٬٣٨٤٫١٨٠٠٠ HKD
5000 AUD٢٥٬٩٦٠٫٤٥٠٠٠ HKD
10000 AUD٥١٬٩٢٠٫٩٠٠٠٠ HKD
معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / دولار أسترالي
100 HKD١٩٫٢٦٠١٠ AUD
200 HKD٣٨٫٥٢٠٢٠ AUD
300 HKD٥٧٫٧٨٠٣٠ AUD
500 HKD٩٦٫٣٠٠٥٠ AUD
1000 HKD١٩٢٫٦٠١٠٠ AUD
2000 HKD٣٨٥٫٢٠٢٠٠ AUD
2500 HKD٤٨١٫٥٠٢٥٠ AUD
3000 HKD٥٧٧٫٨٠٣٠٠ AUD
4000 HKD٧٧٠٫٤٠٤٠٠ AUD
5000 HKD٩٦٣٫٠٠٥٠٠ AUD
10000 HKD١٬٩٢٦٫٠١٠٠٠ AUD
20000 HKD٣٬٨٥٢٫٠٢٠٠٠ AUD