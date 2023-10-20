100 ين ياباني إلى يوان صيني

تحويل JPY إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ jpy
٤٫٨٨ cny

1.00000 JPY = 0.04882 CNY

متوسط سعر صرف السوق عند 23:06
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JPY إلى CNY مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 CNY → 0 JPY
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDGBPEURAUDCADCHFCNYSGD
1USD10.8222670.944151.582531.37060.89297.316351.37215
1GBP1.2161511.148241.924591.666861.085958.897781.66874
1EUR1.059150.870911.676141.451670.945757.749111.45331
1AUD0.63190.5195910.5966110.8660820.5642244.62320.867062

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ين ياباني إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل ين ياباني / Chinese Yuan RMB
100 JPY4.88163 CNY
1000 JPY48.81630 CNY
1500 JPY73.22445 CNY
2000 JPY97.63260 CNY
3000 JPY146.44890 CNY
5000 JPY244.08150 CNY
5400 JPY263.60802 CNY
10000 JPY488.16300 CNY
15000 JPY732.24450 CNY
20000 JPY976.32600 CNY
25000 JPY1220.40750 CNY
30000 JPY1464.48900 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / ين ياباني
1 CNY20.48490 JPY
5 CNY102.42450 JPY
10 CNY204.84900 JPY
20 CNY409.69800 JPY
50 CNY1024.24500 JPY
100 CNY2048.49000 JPY
250 CNY5121.22500 JPY
500 CNY10242.45000 JPY
1000 CNY20484.90000 JPY
2000 CNY40969.80000 JPY
5000 CNY102424.50000 JPY
10000 CNY204849.00000 JPY