تحويل INR إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

1 روبية هندية إلى روبية باكستانية

1 inr
3.35 pkr

₹1.000 INR = ₨3.345 PKR

Mid-market exchange rate at 07:05
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أعلى العملات

 USDCADEURAEDGBPAUDPKRSGD
1 USD11.3690.9343.6730.791.504279.321.354
1 CAD0.73110.6822.6840.5771.099204.0770.989
1 EUR1.0711.46513.9330.8461.611299.0681.45
1 AED0.2720.3730.25410.2150.4176.0450.369

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / Pakistani Rupee
1 INR٣٫٣٤٥٢٠ PKR
5 INR١٦٫٧٢٦٠٠ PKR
10 INR٣٣٫٤٥٢٠٠ PKR
20 INR٦٦٫٩٠٤٠٠ PKR
50 INR١٦٧٫٢٦٠٠٠ PKR
100 INR٣٣٤٫٥٢٠٠٠ PKR
250 INR٨٣٦٫٣٠٠٠٠ PKR
300 INR١٬٠٠٣٫٥٦٠٠٠ PKR
500 INR١٬٦٧٢٫٦٠٠٠٠ PKR
600 INR٢٬٠٠٧٫١٢٠٠٠ PKR
1000 INR٣٬٣٤٥٫٢٠٠٠٠ PKR
2000 INR٦٬٦٩٠٫٤٠٠٠٠ PKR
5000 INR١٦٬٧٢٦٫٠٠٠٠٠ PKR
10000 INR٣٣٬٤٥٢٫٠٠٠٠٠ PKR
25000 INR٨٣٬٦٣٠٫٠٠٠٠٠ PKR
50000 INR١٦٧٬٢٦٠٫٠٠٠٠٠ PKR
100000 INR٣٣٤٬٥٢٠٫٠٠٠٠٠ PKR
1000000 INR٣٬٣٤٥٬٢٠٠٫٠٠٠٠٠ PKR
1000000000 INR٣٬٣٤٥٬٢٠٠٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / الروبية الهندية
1 PKR٠٫٢٩٨٩٤ INR
5 PKR١٫٤٩٤٦٨ INR
10 PKR٢٫٩٨٩٣٦ INR
20 PKR٥٫٩٧٨٧٢ INR
50 PKR١٤٫٩٤٦٨٠ INR
100 PKR٢٩٫٨٩٣٦٠ INR
250 PKR٧٤٫٧٣٤٠٠ INR
500 PKR١٤٩٫٤٦٨٠٠ INR
1000 PKR٢٩٨٫٩٣٦٠٠ INR
2000 PKR٥٩٧٫٨٧٢٠٠ INR
5000 PKR١٬٤٩٤٫٦٨٠٠٠ INR
10000 PKR٢٬٩٨٩٫٣٦٠٠٠ INR