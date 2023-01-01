250 بيزو مكسيكي إلى يورو

تحويل MXN إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

٢٥٠ mxn
١٣٫٣١ eur

1.00000 MXN = 0.05322 EUR

Mid-market exchange rate at 13:05
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDEURCADINRGBPCHFAUDBRL
1 USD10.927851.357583.41550.7952920.875751.515154.91095
1 EUR1.0777511.4630589.90110.85710.943851.632955.29278
1 CAD0.7366480.683506161.44790.585850.645121.116133.61764
1 INR0.01198820.01112330.01627410.00953410.01049860.01816390.0588734

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican pesos

MXN إلى USD

MXN إلى EUR

MXN إلى CAD

MXN إلى INR

MXN إلى GBP

MXN إلى CHF

MXN إلى AUD

MXN إلى BRL

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Mexican Peso / اليورو
1 MXN0.05322 EUR
5 MXN0.26611 EUR
10 MXN0.53221 EUR
20 MXN1.06442 EUR
50 MXN2.66106 EUR
100 MXN5.32212 EUR
250 MXN13.30530 EUR
500 MXN26.61060 EUR
1000 MXN53.22120 EUR
2000 MXN106.44240 EUR
5000 MXN266.10600 EUR
10000 MXN532.21200 EUR
معدلات التحويل اليورو / Mexican Peso
1 EUR18.78950 MXN
5 EUR93.94750 MXN
10 EUR187.89500 MXN
20 EUR375.79000 MXN
50 EUR939.47500 MXN
100 EUR1878.95000 MXN
250 EUR4697.37500 MXN
500 EUR9394.75000 MXN
1000 EUR18789.50000 MXN
2000 EUR37579.00000 MXN
5000 EUR93947.50000 MXN
10000 EUR187895.00000 MXN