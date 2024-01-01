50 روبية هندية إلى ريال برازيلي

تحويل INR إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

50 inr
3.25 brl

₹1.000 INR = R$0.06504 BRL

Mid-market exchange rate at 03:54
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أعلى العملات

 USDCADEURAEDGBPAUDPKRSGD
1 USD11.370.9353.6730.7911.507278.8551.355
1 CAD0.7310.6832.6820.5781.1203.5960.989
1 EUR1.0691.46413.9270.8461.612298.1521.449
1 AED0.2720.3730.25510.2150.4175.9190.369

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / الريال البرازيلي
1 INR٠٫٠٦٥٠٤ BRL
5 INR٠٫٣٢٥٢١ BRL
10 INR٠٫٦٥٠٤٣ BRL
20 INR١٫٣٠٠٨٥ BRL
50 INR٣٫٢٥٢١٣ BRL
100 INR٦٫٥٠٤٢٥ BRL
250 INR١٦٫٢٦٠٦٣ BRL
300 INR١٩٫٥١٢٧٥ BRL
500 INR٣٢٫٥٢١٢٥ BRL
600 INR٣٩٫٠٢٥٥٠ BRL
1000 INR٦٥٫٠٤٢٥٠ BRL
2000 INR١٣٠٫٠٨٥٠٠ BRL
5000 INR٣٢٥٫٢١٢٥٠ BRL
10000 INR٦٥٠٫٤٢٥٠٠ BRL
25000 INR١٬٦٢٦٫٠٦٢٥٠ BRL
50000 INR٣٬٢٥٢٫١٢٥٠٠ BRL
100000 INR٦٬٥٠٤٫٢٥٠٠٠ BRL
1000000 INR٦٥٬٠٤٢٫٥٠٠٠٠ BRL
1000000000 INR٦٥٬٠٤٢٬٥٠٠٫٠٠٠٠٠ BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / الروبية الهندية
1 BRL١٥٫٣٧٤٦٠ INR
5 BRL٧٦٫٨٧٣٠٠ INR
10 BRL١٥٣٫٧٤٦٠٠ INR
20 BRL٣٠٧٫٤٩٢٠٠ INR
50 BRL٧٦٨٫٧٣٠٠٠ INR
100 BRL١٬٥٣٧٫٤٦٠٠٠ INR
250 BRL٣٬٨٤٣٫٦٥٠٠٠ INR
500 BRL٧٬٦٨٧٫٣٠٠٠٠ INR
1000 BRL١٥٬٣٧٤٫٦٠٠٠٠ INR
2000 BRL٣٠٬٧٤٩٫٢٠٠٠٠ INR
5000 BRL٧٦٬٨٧٣٫٠٠٠٠٠ INR
10000 BRL١٥٣٬٧٤٦٫٠٠٠٠٠ INR