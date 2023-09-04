500 ريال برازيلي إلى روبية هندية

تحويل BRL إلى INR بسعر الصرف الحقيقي

٥٠٠ brl
٨٬٣٥٤٫١٠ inr

1.00000 BRL = 16.70820 INR

متوسط سعر صرف السوق عند 1:19 UTC
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BRL إلى INR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 INR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85571.077989.10891.465411.668830.9540518.3911
1GBP1.1686311.2597104.1381.712561.95031.1149421.493
1USD0.927750.79384182.6691.35951.548230.885117.062
1INR0.01122220.009602630.012096410.01644510.0187280.01070660.206389

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى روبية هندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و INR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى INR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / الروبية الهندية
1 BRL16.70820 INR
5 BRL83.54100 INR
10 BRL167.08200 INR
20 BRL334.16400 INR
50 BRL835.41000 INR
100 BRL1670.82000 INR
250 BRL4177.05000 INR
500 BRL8354.10000 INR
1000 BRL16708.20000 INR
2000 BRL33416.40000 INR
5000 BRL83541.00000 INR
10000 BRL167082.00000 INR
معدلات التحويل الروبية الهندية / الريال البرازيلي
1 INR0.05985 BRL
5 INR0.29925 BRL
10 INR0.59851 BRL
20 INR1.19701 BRL
50 INR2.99254 BRL
100 INR5.98507 BRL
250 INR14.96267 BRL
500 INR29.92535 BRL
1000 INR59.85070 BRL
2000 INR119.70140 BRL
5000 INR299.25350 BRL
10000 INR598.50700 BRL