75,000,000 وون كوري جنوبي إلى دولار سنغافوري

حوّل KRW إلى SGD بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
₩1 KRW = 0.0009215 SGD

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    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من KRW إلى SGD،

يستخدم مخططنا التفاعلي من KRW إلى SGD متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من KRW إلى SGD اليوم

KRWSGD
1000 KRW0.92 SGD
2000 KRW1.84 SGD
5000 KRW4.61 SGD
10000 KRW9.21 SGD
20000 KRW18.43 SGD
30000 KRW27.64 SGD
40000 KRW36.86 SGD
50000 KRW46.07 SGD
60000 KRW55.29 SGD
45000000 KRW41,466.56 SGD
75000000 KRW69,110.93 SGD
78000000 KRW71,875.36 SGD
100000000 KRW92,147.90 SGD
330000000 KRW304,088.07 SGD
500000000 KRW460,739.50 SGD
1800000000 KRW1,658,662.20 SGD
1900000000 KRW1,750,810.10 SGD
10000000000 KRW9,214,790 SGD
15200000000 KRW14,006,480.80 SGD
36100000000 KRW33,265,391.90 SGD
45600000000 KRW42,019,442.40 SGD
SGDKRW
1 SGD1,085 KRW
5 SGD5,426 KRW
10 SGD10,852 KRW
20 SGD21,704 KRW
50 SGD54,261 KRW
100 SGD108,521 KRW
250 SGD271,303 KRW
500 SGD542,605 KRW
1000 SGD1,085,210 KRW
2000 SGD2,170,420 KRW
5000 SGD5,426,050 KRW
10000 SGD10,852,100 KRW

الأسئلة الشائعة