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1GBP1.1574111.218101.4441.665861.928441.1046921.8515
1USD0.95020.821018183.28751.36771.583280.90717.9405
1INR0.01140880.009857640.012006610.01642140.01900980.010890.215404

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匈牙利福林瑞典克朗兌換率
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5000 HUF148.88600 SEK
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15000 HUF446.65800 SEK
20000 HUF595.54400 SEK
30000 HUF893.31600 SEK
40000 HUF1191.08800 SEK
50000 HUF1488.86000 SEK
60000 HUF1786.63200 SEK
100000 HUF2977.72000 SEK
150000 HUF4466.58000 SEK
200000 HUF5955.44000 SEK
瑞典克朗匈牙利福林兌換率
1 SEK33.58280 HUF
5 SEK167.91400 HUF
10 SEK335.82800 HUF
20 SEK671.65600 HUF
50 SEK1679.14000 HUF
100 SEK3358.28000 HUF
250 SEK8395.70000 HUF
500 SEK16791.40000 HUF
1000 SEK33582.80000 HUF
2000 SEK67165.60000 HUF
5000 SEK167914.00000 HUF
10000 SEK335828.00000 HUF