1 يورو إلى كرونة سويدية

تحويل EUR إلى SEK بسعر الصرف الحقيقي

1 eur
11.24 sek

€1.000 EUR = kr11.24 SEK

Mid-market exchange rate at 20:55
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أعلى العملات

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10.7910.8941.36983.5671.506159.8054.045
1 GBP1.26411.1311.731105.6581.904202.0495.115
1 CHF1.1180.88411.53193.4541.684178.7134.524
1 CAD0.730.5780.653161.0311.1116.712.954

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى كرونة سويدية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SEK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى SEK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / الكرونا السويدية
1 EUR١١٫٢٣٦٣٠ SEK
5 EUR٥٦٫١٨١٥٠ SEK
10 EUR١١٢٫٣٦٣٠٠ SEK
20 EUR٢٢٤٫٧٢٦٠٠ SEK
50 EUR٥٦١٫٨١٥٠٠ SEK
100 EUR١٬١٢٣٫٦٣٠٠٠ SEK
250 EUR٢٬٨٠٩٫٠٧٥٠٠ SEK
500 EUR٥٬٦١٨٫١٥٠٠٠ SEK
1000 EUR١١٬٢٣٦٫٣٠٠٠٠ SEK
2000 EUR٢٢٬٤٧٢٫٦٠٠٠٠ SEK
5000 EUR٥٦٬١٨١٫٥٠٠٠٠ SEK
10000 EUR١١٢٬٣٦٣٫٠٠٠٠٠ SEK
معدلات التحويل الكرونا السويدية / اليورو
1 SEK٠٫٠٨٩٠٠ EUR
5 SEK٠٫٤٤٤٩٩ EUR
10 SEK٠٫٨٨٩٩٧ EUR
20 SEK١٫٧٧٩٩٥ EUR
50 SEK٤٫٤٤٩٨٧ EUR
100 SEK٨٫٨٩٩٧٣ EUR
250 SEK٢٢٫٢٤٩٣٣ EUR
500 SEK٤٤٫٤٩٨٦٥ EUR
1000 SEK٨٨٫٩٩٧٣٠ EUR
2000 SEK١٧٧٫٩٩٤٦٠ EUR
5000 SEK٤٤٤٫٩٨٦٥٠ EUR
10000 SEK٨٨٩٫٩٧٣٠٠ EUR