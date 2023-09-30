10 Norveç kronundan İngiliz sterlinine

Reel döviz kuru ile NOK → GBP çevirin

10 nok
0,77 gbp

1.00000 NOK = 0.07655 GBP

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Tek hesapta 40+ para birimi

NOK → GBP çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NOK → 0 GBP
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Norveç kronundan İngiliz sterlinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NOK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NOK → GBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Norveç kronu

NOK → USD

NOK → EUR

NOK → INR

NOK → GBP

NOK → SEK

NOK → KRW

NOK → PLN

NOK → DKK

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Norveç Kronu / İngiliz Pound Sterlini
1 NOK0.07655 GBP
5 NOK0.38274 GBP
10 NOK0.76547 GBP
20 NOK1.53094 GBP
50 NOK3.82736 GBP
100 NOK7.65472 GBP
250 NOK19.13680 GBP
500 NOK38.27360 GBP
1000 NOK76.54720 GBP
2000 NOK153.09440 GBP
5000 NOK382.73600 GBP
10000 NOK765.47200 GBP
Çevrim kurları İngiliz Pound Sterlini / Norveç Kronu
1 GBP13.06380 NOK
5 GBP65.31900 NOK
10 GBP130.63800 NOK
20 GBP261.27600 NOK
50 GBP653.19000 NOK
100 GBP1306.38000 NOK
250 GBP3265.95000 NOK
500 GBP6531.90000 NOK
1000 GBP13063.80000 NOK
2000 GBP26127.60000 NOK
5000 GBP65319.00000 NOK
10000 GBP130638.00000 NOK