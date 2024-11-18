1 Romanya leyinden ABD dolarına

Reel döviz kuru ile RON → USD çevirin

1,000L RON = 0,2130$ USD

21:35 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → USD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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USD
1 RON → USDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,21970,2249
Düşük0,21160,2116
Ortalama0,21630,2204
Değişim-2.52%-4.72%
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1 RON → USD istatistikleri

RON → USD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2197, en düşük 0,2116 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2163 oldu. RON → USD kurundaki değişiklik -2.52 değerindeydi.

RON → USD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2249, en düşük 0,2116 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2204 oldu. RON → USD kurundaki değişiklik -4.72 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - USD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5370,7891,3390,88384,413
1 EUR1,0611,4861,6290,8361,4190,93689,457
1 CAD0,7130,67311,0960,5630,9550,6360,218
1 AUD0,6510,6140,91210,5130,8710,57554,932

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

RON → USD

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RON → AUD

RON → GBP

RON → SGD

RON → CHF

RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / ABD Doları
1 RON0,21297 USD
5 RON1,06487 USD
10 RON2,12974 USD
20 RON4,25948 USD
50 RON10,64870 USD
100 RON21,29740 USD
250 RON53,24350 USD
500 RON106,48700 USD
1000 RON212,97400 USD
2000 RON425,94800 USD
5000 RON1.064,87000 USD
10000 RON2.129,74000 USD
Çevrim kurları ABD Doları / Rumen Leyi
1 USD4,69540 RON
5 USD23,47700 RON
10 USD46,95400 RON
20 USD93,90800 RON
50 USD234,77000 RON
100 USD469,54000 RON
250 USD1.173,85000 RON
500 USD2.347,70000 RON
1000 USD4.695,40000 RON
2000 USD9.390,80000 RON
5000 USD23.477,00000 RON
10000 USD46.954,00000 RON