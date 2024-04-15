100 Türk lirasından ABD dolarına

Reel döviz kuru ile TRY → USD çevirin

100 try
3,09 usd

1,000 TRY = 0,03090 USD

15:03 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Wise

Yurt dışına para gönderirken tasarruf edin

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10,9390,803277,883,4871,3763,67247,54
1 EUR1,06510,855295,84388,9091,4653,91150,627
1 GBP1,2461,171346,125104,0211,7154,57659,232
1 PKR0,0040,0030,00310,3010,0050,0130,171

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Türk lirasından ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

TRY → USD

TRY → EUR

TRY → GBP

TRY → PKR

TRY → INR

TRY → CAD

TRY → AED

TRY → EGP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / ABD Doları
1 TRY0,03090 USD
5 TRY0,15452 USD
10 TRY0,30904 USD
20 TRY0,61809 USD
50 TRY1,54522 USD
100 TRY3,09044 USD
250 TRY7,72610 USD
500 TRY15,45220 USD
1000 TRY30,90440 USD
2000 TRY61,80880 USD
5000 TRY154,52200 USD
10000 TRY309,04400 USD
Çevrim kurları ABD Doları / Türk Lirası
1 USD32,35790 TRY
5 USD161,78950 TRY
10 USD323,57900 TRY
20 USD647,15800 TRY
50 USD1.617,89500 TRY
100 USD3.235,79000 TRY
250 USD8.089,47500 TRY
500 USD16.178,95000 TRY
1000 USD32.357,90000 TRY
2000 USD64.715,80000 TRY
5000 USD161.789,50000 TRY
10000 USD323.579,00000 TRY