2.000 İsviçre frangından Türk lirasına

Reel döviz kuru ile CHF → TRY çevirin

2.000 chf
70.778 try

1,000 CHF = 35,39 TRY

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CHF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CHF → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsviçre frangı için en iyi döviz çiftleri

CHF → USD

CHF → EUR

CHF → GBP

CHF → INR

CHF → CAD

CHF → AUD

CHF → JPY

CHF → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Türk Lirası
1 CHF35,38900 TRY
5 CHF176,94500 TRY
10 CHF353,89000 TRY
20 CHF707,78000 TRY
50 CHF1.769,45000 TRY
100 CHF3.538,90000 TRY
250 CHF8.847,25000 TRY
500 CHF17.694,50000 TRY
1000 CHF35.389,00000 TRY
2000 CHF70.778,00000 TRY
5000 CHF176.945,00000 TRY
10000 CHF353.890,00000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / İsviçre Frangı
1 TRY0,02826 CHF
5 TRY0,14129 CHF
10 TRY0,28257 CHF
20 TRY0,56515 CHF
50 TRY1,41287 CHF
100 TRY2,82574 CHF
250 TRY7,06435 CHF
500 TRY14,12870 CHF
1000 TRY28,25740 CHF
2000 TRY56,51480 CHF
5000 TRY141,28700 CHF
10000 TRY282,57400 CHF