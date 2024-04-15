5 Türk lirasından İsviçre frangına

Reel döviz kuru ile TRY → CHF çevirin

5 try
0,14 chf

1,000 TRY = 0,02824 CHF

00:54 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06589,0261,4661,6450,97317,693
1 GBP1,1711,245104,131,7151,9241,13820,694
1 USD0,9390,803183,6081,3771,5450,91416,616
1 INR0,0110,010,01210,0160,0180,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Türk lirasından İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

TRY → USD

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TRY → INR

TRY → CAD

TRY → AED

TRY → EGP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / İsviçre Frangı
1 TRY0,02824 CHF
5 TRY0,14121 CHF
10 TRY0,28242 CHF
20 TRY0,56484 CHF
50 TRY1,41210 CHF
100 TRY2,82419 CHF
250 TRY7,06048 CHF
500 TRY14,12095 CHF
1000 TRY28,24190 CHF
2000 TRY56,48380 CHF
5000 TRY141,20950 CHF
10000 TRY282,41900 CHF
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Türk Lirası
1 CHF35,40830 TRY
5 CHF177,04150 TRY
10 CHF354,08300 TRY
20 CHF708,16600 TRY
50 CHF1.770,41500 TRY
100 CHF3.540,83000 TRY
250 CHF8.852,07500 TRY
500 CHF17.704,15000 TRY
1000 CHF35.408,30000 TRY
2000 CHF70.816,60000 TRY
5000 CHF177.041,50000 TRY
10000 CHF354.083,00000 TRY