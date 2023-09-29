40000 Macar forintinden İsviçre frangına
Reel döviz kuru ile HUF → CHF çevirin
Yurt dışına para gönderim ücretlerini karşılaştırın
Banka ve diğer transfer hizmetlerinin küçük kirli bir gizi var. Döviz kurlarına gizliden fiyat koyarlar; ki sizi haberiniz olmadan fazla ücretlendirirler. Bir de üstüne ücretleri varsa, sizi iki kez ücretlendirirler.
Wise asla döviz kurunda ücret gizlemez. Biz size Reuters tarafından bağımsızca sağlanmış olan gerçek kuru veririz. Bizim kur ve ücretimizi Western Union, ICICI Bank, WorldRemit ve diğerleriyle karşılaştırın ve farkı kendiniz görün.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Macar forintinden İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HUF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HUF → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Macar Forinti / İsviçre Frangı
|2000 HUF
|4.97086 CHF
|5000 HUF
|12.42715 CHF
|10000 HUF
|24.85430 CHF
|15000 HUF
|37.28145 CHF
|20000 HUF
|49.70860 CHF
|30000 HUF
|74.56290 CHF
|40000 HUF
|99.41720 CHF
|50000 HUF
|124.27150 CHF
|60000 HUF
|149.12580 CHF
|100000 HUF
|248.54300 CHF
|150000 HUF
|372.81450 CHF
|200000 HUF
|497.08600 CHF
|Çevrim kurları İsviçre Frangı / Macar Forinti
|1 CHF
|402.34600 HUF
|5 CHF
|2011.73000 HUF
|10 CHF
|4023.46000 HUF
|20 CHF
|8046.92000 HUF
|50 CHF
|20117.30000 HUF
|100 CHF
|40234.60000 HUF
|250 CHF
|100586.50000 HUF
|500 CHF
|201173.00000 HUF
|1000 CHF
|402346.00000 HUF
|2000 CHF
|804692.00000 HUF
|5000 CHF
|2011730.00000 HUF
|10000 CHF
|4023460.00000 HUF