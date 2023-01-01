100 بيزو مكسيكي إلى فرنك سويسري

تحويل MXN إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ mxn
٥٫٠٢ chf

1.00000 MXN = 0.05022 CHF

Mid-market exchange rate at 12:53
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أعلى العملات

 USDEURCADINRGBPCHFAUDBRL
1 USD10.927751.357983.41170.7954180.87511.514924.90695
1 EUR1.077911.4636889.90950.85740.94331.632935.2892
1 CAD0.7364310.683209161.4270.5857710.6444511.115643.61363
1 INR0.01198870.01112230.016279510.009536050.01049130.0181620.0588281

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / الفرنك السويسري
1 MXN0.05022 CHF
5 MXN0.25108 CHF
10 MXN0.50217 CHF
20 MXN1.00434 CHF
50 MXN2.51085 CHF
100 MXN5.02169 CHF
250 MXN12.55423 CHF
500 MXN25.10845 CHF
1000 MXN50.21690 CHF
2000 MXN100.43380 CHF
5000 MXN251.08450 CHF
10000 MXN502.16900 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / Mexican Peso
1 CHF19.91360 MXN
5 CHF99.56800 MXN
10 CHF199.13600 MXN
20 CHF398.27200 MXN
50 CHF995.68000 MXN
100 CHF1991.36000 MXN
250 CHF4978.40000 MXN
500 CHF9956.80000 MXN
1000 CHF19913.60000 MXN
2000 CHF39827.20000 MXN
5000 CHF99568.00000 MXN
10000 CHF199136.00000 MXN