ألف فرنك سويسري إلى منات تركمانستاني

تحويل CHF إلى TMT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ chf
٣٬٩٩٥٫٢٠ tmt

1.00000 CHF = 3.99520 TMT

Mid-market exchange rate at 11:52
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85691.078389.90841.464221.632180.943318.7452
1 GBP1.16711.2583104.9171.708651.904641.1008321.8743
1 USD0.92740.794723183.37981.35791.513660.874817.384
1 INR0.01112240.009531360.011993310.01628570.01815380.01049170.208492

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى منات تركمانستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TMT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى TMT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / Turkmenistani Manat
1 CHF3.99520 TMT
5 CHF19.97600 TMT
10 CHF39.95200 TMT
20 CHF79.90400 TMT
50 CHF199.76000 TMT
100 CHF399.52000 TMT
250 CHF998.80000 TMT
500 CHF1997.60000 TMT
1000 CHF3995.20000 TMT
2000 CHF7990.40000 TMT
5000 CHF19976.00000 TMT
10000 CHF39952.00000 TMT
معدلات التحويل Turkmenistani Manat / الفرنك السويسري
1 TMT0.25030 CHF
5 TMT1.25150 CHF
10 TMT2.50300 CHF
20 TMT5.00600 CHF
50 TMT12.51500 CHF
100 TMT25.03000 CHF
250 TMT62.57500 CHF
500 TMT125.15000 CHF
1000 TMT250.30000 CHF
2000 TMT500.60000 CHF
5000 TMT1251.50000 CHF
10000 TMT2503.00000 CHF