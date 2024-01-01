500 منات تركمانستاني إلى دولار أمريكي

تحويل TMT إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

500 tmt
142.86 usd

1.000 TMT = 0.2857 USD

Mid-market exchange rate at 07:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٢٩٠٫٤٠٣١٫٤٧٢١٫٦٥١٠٫٩٥٨١٨٫٣٦٥
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٩١٠٥٫٨٠٣١٫٧٢٣١٫٩٣٣١٫١٢١٢١٫٤٩٤
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٥٢١٫٣٤٨١٫٥١٢٠٫٨٧٧١٦٫٨١١
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل منات تركمانستاني إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TMT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TMT الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Turkmenistani Manat / دولار أمريكي
1 TMT٠٫٢٨٥٧١ USD
5 TMT١٫٤٢٨٥٧ USD
10 TMT٢٫٨٥٧١٤ USD
20 TMT٥٫٧١٤٢٨ USD
50 TMT١٤٫٢٨٥٧٠ USD
100 TMT٢٨٫٥٧١٤٠ USD
250 TMT٧١٫٤٢٨٥٠ USD
500 TMT١٤٢٫٨٥٧٠٠ USD
1000 TMT٢٨٥٫٧١٤٠٠ USD
2000 TMT٥٧١٫٤٢٨٠٠ USD
5000 TMT١٬٤٢٨٫٥٧٠٠٠ USD
10000 TMT٢٬٨٥٧٫١٤٠٠٠ USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / Turkmenistani Manat
1 USD٣٫٥٠٠٠٠ TMT
5 USD١٧٫٥٠٠٠٠ TMT
10 USD٣٥٫٠٠٠٠٠ TMT
20 USD٧٠٫٠٠٠٠٠ TMT
50 USD١٧٥٫٠٠٠٠٠ TMT
100 USD٣٥٠٫٠٠٠٠٠ TMT
250 USD٨٧٥٫٠٠٠٠٠ TMT
500 USD١٬٧٥٠٫٠٠٠٠٠ TMT
1000 USD٣٬٥٠٠٫٠٠٠٠٠ TMT
2000 USD٧٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ TMT
5000 USD١٧٬٥٠٠٫٠٠٠٠٠ TMT
10000 USD٣٥٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ TMT