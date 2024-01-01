5 منات تركمانستاني إلى روبية هندية

تحويل TMT إلى INR بسعر الصرف الحقيقي

5 tmt
118.21 inr

1.000 TMT = 23.64 INR

Mid-market exchange rate at 08:04
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٣٩٠٫٤٥٦١٫٤٧٣١٫٦٥٢٠٫٩٥٨١٨٫٣٦٩
1 GBP١٫١٧1١٫٢٨١٠٥٫٨٧٥١٫٧٢٤١٫٩٣٣١٫١٢٢٢١٫٥
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٤٤١٫٣٤٧١٫٥١١٠٫٨٧٧١٦٫٨٠٣
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل منات تركمانستاني إلى روبية هندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TMT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و INR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TMT الحالي إلى INR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Turkmenistani Manat / الروبية الهندية
1 TMT٢٣٫٦٤١٢٠ INR
5 TMT١١٨٫٢٠٦٠٠ INR
10 TMT٢٣٦٫٤١٢٠٠ INR
20 TMT٤٧٢٫٨٢٤٠٠ INR
50 TMT١٬١٨٢٫٠٦٠٠٠ INR
100 TMT٢٬٣٦٤٫١٢٠٠٠ INR
250 TMT٥٬٩١٠٫٣٠٠٠٠ INR
500 TMT١١٬٨٢٠٫٦٠٠٠٠ INR
1000 TMT٢٣٬٦٤١٫٢٠٠٠٠ INR
2000 TMT٤٧٬٢٨٢٫٤٠٠٠٠ INR
5000 TMT١١٨٬٢٠٦٫٠٠٠٠٠ INR
10000 TMT٢٣٦٬٤١٢٫٠٠٠٠٠ INR
معدلات التحويل الروبية الهندية / Turkmenistani Manat
1 INR٠٫٠٤٢٣٠ TMT
5 INR٠٫٢١١٥٠ TMT
10 INR٠٫٤٢٢٩٩ TMT
20 INR٠٫٨٤٥٩٨ TMT
50 INR٢٫١١٤٩٦ TMT
100 INR٤٫٢٢٩٩١ TMT
250 INR١٠٫٥٧٤٧٧ TMT
500 INR٢١٫١٤٩٥٥ TMT
1000 INR٤٢٫٢٩٩١٠ TMT
2000 INR٨٤٫٥٩٨٢٠ TMT
5000 INR٢١١٫٤٩٥٥٠ TMT
10000 INR٤٢٢٫٩٩١٠٠ TMT