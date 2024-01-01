تحويل INR إلى TMT بسعر الصرف الحقيقي

ألف روبية هندية إلى منات تركمانستاني

1,000 inr
41.91 tmt

₹1.000 INR = T0.04191 TMT

Mid-market exchange rate at 07:49
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أعلى العملات

 USDCADEURAEDGBPAUDPKRSGD
1 USD11.3680.9343.6730.791.504279.321.354
1 CAD0.73110.6822.6840.5781.099204.1440.989
1 EUR1.0711.46613.9350.8471.611299.2221.45
1 AED0.2720.3730.25410.2150.40976.0470.369

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى منات تركمانستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TMT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى TMT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / Turkmenistani Manat
1 INR٠٫٠٤١٩١ TMT
5 INR٠٫٢٠٩٥٥ TMT
10 INR٠٫٤١٩١٠ TMT
20 INR٠٫٨٣٨١٩ TMT
50 INR٢٫٠٩٥٤٨ TMT
100 INR٤٫١٩٠٩٥ TMT
250 INR١٠٫٤٧٧٣٨ TMT
300 INR١٢٫٥٧٢٨٥ TMT
500 INR٢٠٫٩٥٤٧٥ TMT
600 INR٢٥٫١٤٥٧٠ TMT
1000 INR٤١٫٩٠٩٥٠ TMT
2000 INR٨٣٫٨١٩٠٠ TMT
5000 INR٢٠٩٫٥٤٧٥٠ TMT
10000 INR٤١٩٫٠٩٥٠٠ TMT
25000 INR١٬٠٤٧٫٧٣٧٥٠ TMT
50000 INR٢٬٠٩٥٫٤٧٥٠٠ TMT
100000 INR٤٬١٩٠٫٩٥٠٠٠ TMT
1000000 INR٤١٬٩٠٩٫٥٠٠٠٠ TMT
1000000000 INR٤١٬٩٠٩٬٥٠٠٫٠٠٠٠٠ TMT
معدلات التحويل Turkmenistani Manat / الروبية الهندية
1 TMT٢٣٫٨٦٠٩٠ INR
5 TMT١١٩٫٣٠٤٥٠ INR
10 TMT٢٣٨٫٦٠٩٠٠ INR
20 TMT٤٧٧٫٢١٨٠٠ INR
50 TMT١٬١٩٣٫٠٤٥٠٠ INR
100 TMT٢٬٣٨٦٫٠٩٠٠٠ INR
250 TMT٥٬٩٦٥٫٢٢٥٠٠ INR
500 TMT١١٬٩٣٠٫٤٥٠٠٠ INR
1000 TMT٢٣٬٨٦٠٫٩٠٠٠٠ INR
2000 TMT٤٧٬٧٢١٫٨٠٠٠٠ INR
5000 TMT١١٩٬٣٠٤٫٥٠٠٠٠ INR
10000 TMT٢٣٨٬٦٠٩٫٠٠٠٠٠ INR