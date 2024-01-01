10 آلاف منات تركمانستاني إلى دولار أسترالي

تحويل TMT إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

10,000 tmt
4,318.21 aud

1.000 TMT = 0.4318 AUD

Mid-market exchange rate at 07:28
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٤٩٠٫٥٠٤١٫٤٧٣١٫٦٥٣٠٫٩٥٩١٨٫٣٦٥
1 GBP١٫١٧١1١٫٢٨١١٠٥٫٩٩٨١٫٧٢٦١٫٩٣٦١٫١٢٣٢١٫٥١
1 USD٠٫٩١٤٠٫٧٨١1٨٢٫٧٥١٫٣٤٧١٫٥١١٠٫٨٧٧١٦٫٧٩٢
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل منات تركمانستاني إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TMT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TMT الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for مانات تركماني

TMT إلى USD

TMT إلى EUR

TMT إلى GBP

TMT إلى INR

TMT إلى JPY

TMT إلى RUB

TMT إلى AUD

TMT إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Turkmenistani Manat / دولار أسترالي
1 TMT٠٫٤٣١٨٢ AUD
5 TMT٢٫١٥٩١١ AUD
10 TMT٤٫٣١٨٢١ AUD
20 TMT٨٫٦٣٦٤٢ AUD
50 TMT٢١٫٥٩١٠٥ AUD
100 TMT٤٣٫١٨٢١٠ AUD
250 TMT١٠٧٫٩٥٥٢٥ AUD
500 TMT٢١٥٫٩١٠٥٠ AUD
1000 TMT٤٣١٫٨٢١٠٠ AUD
2000 TMT٨٦٣٫٦٤٢٠٠ AUD
5000 TMT٢٬١٥٩٫١٠٥٠٠ AUD
10000 TMT٤٬٣١٨٫٢١٠٠٠ AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / Turkmenistani Manat
1 AUD٢٫٣١٥٧٨ TMT
5 AUD١١٫٥٧٨٩٠ TMT
10 AUD٢٣٫١٥٧٨٠ TMT
20 AUD٤٦٫٣١٥٦٠ TMT
50 AUD١١٥٫٧٨٩٠٠ TMT
100 AUD٢٣١٫٥٧٨٠٠ TMT
250 AUD٥٧٨٫٩٤٥٠٠ TMT
500 AUD١٬١٥٧٫٨٩٠٠٠ TMT
1000 AUD٢٬٣١٥٫٧٨٠٠٠ TMT
2000 AUD٤٬٦٣١٫٥٦٠٠٠ TMT
5000 AUD١١٬٥٧٨٫٩٠٠٠٠ TMT
10000 AUD٢٣٬١٥٧٫٨٠٠٠٠ TMT