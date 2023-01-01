1 دولار أسترالي إلى منات تركمانستاني

تحويل AUD إلى TMT بسعر الصرف الحقيقي

1 aud
2.31 tmt

1.00000 AUD = 2.30932 TMT

Mid-market exchange rate at 08:40
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85841.078789.93661.465521.632540.943618.8291
1 GBP1.1649611.2566104.7691.707221.901781.0992521.9345
1 USD0.927050.795798183.3751.35861.513430.8747517.4554
1 INR0.01111890.009544810.01199410.01629510.01815210.01049180.20936

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى منات تركمانستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TMT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى TMT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / Turkmenistani Manat
1 AUD2.30932 TMT
5 AUD11.54660 TMT
10 AUD23.09320 TMT
20 AUD46.18640 TMT
50 AUD115.46600 TMT
100 AUD230.93200 TMT
250 AUD577.33000 TMT
500 AUD1154.66000 TMT
1000 AUD2309.32000 TMT
2000 AUD4618.64000 TMT
5000 AUD11546.60000 TMT
10000 AUD23093.20000 TMT
معدلات التحويل Turkmenistani Manat / دولار أسترالي
1 TMT0.43303 AUD
5 TMT2.16514 AUD
10 TMT4.33028 AUD
20 TMT8.66056 AUD
50 TMT21.65140 AUD
100 TMT43.30280 AUD
250 TMT108.25700 AUD
500 TMT216.51400 AUD
1000 TMT433.02800 AUD
2000 TMT866.05600 AUD
5000 TMT2165.14000 AUD
10000 TMT4330.28000 AUD