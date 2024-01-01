10 منات تركمانستاني إلى كرونة نروجية

تحويل TMT إلى NOK بسعر الصرف الحقيقي

10 tmt
29.85 nok

1.000 TMT = 2.985 NOK

Mid-market exchange rate at 08:26
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٣٩٠٫٤٢٣١٫٤٧٣١٫٦٥٢٠٫٩٥٨١٨٫٣٦٥
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٩١٠٥٫٨١٥١٫٧٢٣١٫٩٣٣١٫١٢١٢١٫٤٩١
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٤٩١٫٣٤٨١٫٥١٢٠٫٨٧٦١٦٫٨٠٦
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل منات تركمانستاني إلى كرونة نروجية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TMT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NOK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TMT الحالي إلى NOK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Turkmenistani Manat / كروني نرويجي
1 TMT٢٫٩٨٥٠٧ NOK
5 TMT١٤٫٩٢٥٣٥ NOK
10 TMT٢٩٫٨٥٠٧٠ NOK
20 TMT٥٩٫٧٠١٤٠ NOK
50 TMT١٤٩٫٢٥٣٥٠ NOK
100 TMT٢٩٨٫٥٠٧٠٠ NOK
250 TMT٧٤٦٫٢٦٧٥٠ NOK
500 TMT١٬٤٩٢٫٥٣٥٠٠ NOK
1000 TMT٢٬٩٨٥٫٠٧٠٠٠ NOK
2000 TMT٥٬٩٧٠٫١٤٠٠٠ NOK
5000 TMT١٤٬٩٢٥٫٣٥٠٠٠ NOK
10000 TMT٢٩٬٨٥٠٫٧٠٠٠٠ NOK
معدلات التحويل كروني نرويجي / Turkmenistani Manat
1 NOK٠٫٣٣٥٠٠ TMT
5 NOK١٫٦٧٥٠٠ TMT
10 NOK٣٫٣٥٠٠٠ TMT
20 NOK٦٫٧٠٠٠٠ TMT
50 NOK١٦٫٧٥٠٠٠ TMT
100 NOK٣٣٫٥٠٠٠٠ TMT
250 NOK٨٣٫٧٥٠٠٠ TMT
500 NOK١٦٧٫٥٠٠٠٠ TMT
1000 NOK٣٣٥٫٠٠٠٠٠ TMT
2000 NOK٦٧٠٫٠٠٠٠٠ TMT
5000 NOK١٬٦٧٥٫٠٠٠٠٠ TMT
10000 NOK٣٬٣٥٠٫٠٠٠٠٠ TMT