1 كرونة نروجية إلى منات تركمانستاني

تحويل NOK إلى TMT بسعر الصرف الحقيقي

1 nok
0.33 tmt

kr1.000 NOK = T0.3309 TMT

Mid-market exchange rate at 05:30
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NOK إلى TMT مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDEURINRGBPSEKKRWPLNDKK
1 USD10.89983.8730.76310.2291,338.653.856.706
1 EUR1.113193.330.84911.3821,489.584.2847.461
1 INR0.0120.01110.0090.12215.9610.0460.08
1 GBP1.3111.178109.97113.4111,755.175.0478.791

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة نروجية إلى منات تركمانستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NOK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TMT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NOK الحالي إلى TMT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكرون النرويجي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كروني نرويجي / Turkmenistani Manat
1 NOK٠٫٣٣٠٩٤ TMT
5 NOK١٫٦٥٤٧٠ TMT
10 NOK٣٫٣٠٩٤٠ TMT
20 NOK٦٫٦١٨٨٠ TMT
50 NOK١٦٫٥٤٧٠٠ TMT
100 NOK٣٣٫٠٩٤٠٠ TMT
250 NOK٨٢٫٧٣٥٠٠ TMT
500 NOK١٦٥٫٤٧٠٠٠ TMT
1000 NOK٣٣٠٫٩٤٠٠٠ TMT
2000 NOK٦٦١٫٨٨٠٠٠ TMT
5000 NOK١٬٦٥٤٫٧٠٠٠٠ TMT
10000 NOK٣٬٣٠٩٫٤٠٠٠٠ TMT
معدلات التحويل Turkmenistani Manat / كروني نرويجي
1 TMT٣٫٠٢١٧٠ NOK
5 TMT١٥٫١٠٨٥٠ NOK
10 TMT٣٠٫٢١٧٠٠ NOK
20 TMT٦٠٫٤٣٤٠٠ NOK
50 TMT١٥١٫٠٨٥٠٠ NOK
100 TMT٣٠٢٫١٧٠٠٠ NOK
250 TMT٧٥٥٫٤٢٥٠٠ NOK
500 TMT١٬٥١٠٫٨٥٠٠٠ NOK
1000 TMT٣٬٠٢١٫٧٠٠٠٠ NOK
2000 TMT٦٬٠٤٣٫٤٠٠٠٠ NOK
5000 TMT١٥٬١٠٨٫٥٠٠٠٠ NOK
10000 TMT٣٠٬٢١٧٫٠٠٠٠٠ NOK