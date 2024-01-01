1 منات تركمانستاني إلى كرونة نروجية

تحويل TMT إلى NOK بسعر الصرف الحقيقي

1 tmt
2.98 nok

1.000 TMT = 2.985 NOK

Mid-market exchange rate at 08:27
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٣٩٠٫٤٢٢١٫٤٧٣١٫٦٥٢٠٫٩٥٨١٨٫٣٦٦
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٩١٠٥٫٨٠٥١٫٧٢٣١٫٩٣٣١٫١٢١٢١٫٤٩
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٤٧١٫٣٤٨١٫٥١٢٠٫٨٧٧١٦٫٨٠٧
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل منات تركمانستاني إلى كرونة نروجية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TMT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NOK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TMT الحالي إلى NOK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Turkmenistani Manat / كروني نرويجي
1 TMT٢٫٩٨٤٦٣ NOK
5 TMT١٤٫٩٢٣١٥ NOK
10 TMT٢٩٫٨٤٦٣٠ NOK
20 TMT٥٩٫٦٩٢٦٠ NOK
50 TMT١٤٩٫٢٣١٥٠ NOK
100 TMT٢٩٨٫٤٦٣٠٠ NOK
250 TMT٧٤٦٫١٥٧٥٠ NOK
500 TMT١٬٤٩٢٫٣١٥٠٠ NOK
1000 TMT٢٬٩٨٤٫٦٣٠٠٠ NOK
2000 TMT٥٬٩٦٩٫٢٦٠٠٠ NOK
5000 TMT١٤٬٩٢٣٫١٥٠٠٠ NOK
10000 TMT٢٩٬٨٤٦٫٣٠٠٠٠ NOK
معدلات التحويل كروني نرويجي / Turkmenistani Manat
1 NOK٠٫٣٣٥٠٥ TMT
5 NOK١٫٦٧٥٢٥ TMT
10 NOK٣٫٣٥٠٥٠ TMT
20 NOK٦٫٧٠١٠٠ TMT
50 NOK١٦٫٧٥٢٥٠ TMT
100 NOK٣٣٫٥٠٥٠٠ TMT
250 NOK٨٣٫٧٦٢٥٠ TMT
500 NOK١٦٧٫٥٢٥٠٠ TMT
1000 NOK٣٣٥٫٠٥٠٠٠ TMT
2000 NOK٦٧٠٫١٠٠٠٠ TMT
5000 NOK١٬٦٧٥٫٢٥٠٠٠ TMT
10000 NOK٣٬٣٥٠٫٥٠٠٠٠ TMT