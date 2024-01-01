50 туркменистанских манатов в норвежские кроны

Сконвертируйте TMT в NOK по реальному обменному курсу

50 tmt
155,94 nok

T1,000 TMT = kr3,119 NOK

Среднерыночный курс в 20:58
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1 TMT в NOKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий3,11893,1763
Низкий3,01112,9858
В среднем3,04573,0616
Изменить3.53%-0.92%
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Соотношение 1 TMT к NOK

За последние 30 дней максимальный курс TMT к NOK составил 3,1189, а минимальный — 3,0111. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 3,0457. Изменение курса TMT к NOK в процентном соотношении составило 3.53.

За последние 90 дней максимальный курс TMT к NOK составил 3,1763, а минимальный — 2,9858. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 3,0616. Изменение курса TMT к NOK в процентном соотношении составило -0.92.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из туркменских манатов в норвежские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TMT из выпадающего списка для исходной валюты и NOK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TMT в NOK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для туркменистанских манатов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Туркменский манат / Норвежская крона
1 TMT3,11886 NOK
5 TMT15,59430 NOK
10 TMT31,18860 NOK
20 TMT62,37720 NOK
50 TMT155,94300 NOK
100 TMT311,88600 NOK
250 TMT779,71500 NOK
500 TMT1 559,43000 NOK
1000 TMT3 118,86000 NOK
2000 TMT6 237,72000 NOK
5000 TMT15 594,30000 NOK
10000 TMT31 188,60000 NOK
Обменные курсы Норвежская крона / Туркменский манат
1 NOK0,32063 TMT
5 NOK1,60315 TMT
10 NOK3,20630 TMT
20 NOK6,41260 TMT
50 NOK16,03150 TMT
100 NOK32,06300 TMT
250 NOK80,15750 TMT
500 NOK160,31500 TMT
1000 NOK320,63000 TMT
2000 NOK641,26000 TMT
5000 NOK1 603,15000 TMT
10000 NOK3 206,30000 TMT