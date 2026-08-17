سجل أسعار الصرف من كرونة دانمركية إلى بالفرنك السويسري

يبلغ سعر صرف كرونة دانمركية إلى بالفرنك السويسري حاليًا 0.125609 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.152% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونة دانمركية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.417% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونة دانمركية إلى بالفرنك السويسري بين أعلى مستوى 0.12589 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.125068 في 11-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 16-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.261%.