История обменного курса швейцарский франк–датские кроны

Обменный курс швейцарских франка/датские кроны сейчас составляет 7,947, отражая изменение в размере 0.356% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость швейцарских франков оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.398% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс швейцарский франк/датские кроны колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 7,961, и минимумом, равным 7,899, на 03-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.296%.